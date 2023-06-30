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На Харківщині знайшли ще один небезпечний пляж: що виявили у воді

Суспільство 19:09   30.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині знайшли ще один небезпечний пляж: що виявили у воді

За результатами лабораторних досліджень в річці Берестова в місті Красноград виявили перевищення норми кишкової палички.

Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«За результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що в межах зони купання на річці Берестова проби води за вмістом лактозопозитивних кишкових паличок не відповідали гігієнічному нормативу (не більше 5 000 на літр)», – зазначили фахівці.

Загалом санлікарі перевірили 13 місць відпочинку на водних об’єктах Харківщини. Перелік розміщено тут.

А перелік пляжів, які наразі небезпечні для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.

Нагадаємо, за результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень фахівці встановили, що вода в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у Харкові не відповідає гігієнічним нормам. Там купатися не рекомендують.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 19:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За результатами лабораторних досліджень в річці Берестова в місті Красноград виявили перевищення норми кишкової палички.".