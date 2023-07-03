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«Все вывезу»: Изюм получил мусоровоз, который разрисовал Гамлет (фото)

Общество 11:48   03.07.2023
Виктория Яковенко
«Все вывезу»: Изюм получил мусоровоз, который разрисовал Гамлет (фото) Фото: Изюмский горсовет

Коммунальщикам деоккупированного Изюма в Харьковской области волонтеры подарили мусоровоз.

Как сообщили в Изюмском городском совете, мусоровоза очень не хватало, ведь оккупанты уничтожили все автомобили коммунального предприятия «Благоустройство города Изюм».

Волонтеры, купившие автомобиль для коммунальщиков, решили сделать машину креативной. Они обратились к харьковскому художнику Гамлету Зиньковскому, который украсил автомобиль уникальными рисунками.

Гамлет сделал на машине символическую надпись «Центр принятия решений», а с другой стороны мусоровоза появилась надпись «Все вывезу».

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Фото: Изюмский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщикам деоккупированного Изюма в Харьковской области волонтеры подарили мусоровоз.".