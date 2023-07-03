«Все вывезу»: Изюм получил мусоровоз, который разрисовал Гамлет (фото)
Фото: Изюмский горсовет
Коммунальщикам деоккупированного Изюма в Харьковской области волонтеры подарили мусоровоз.
Как сообщили в Изюмском городском совете, мусоровоза очень не хватало, ведь оккупанты уничтожили все автомобили коммунального предприятия «Благоустройство города Изюм».
Волонтеры, купившие автомобиль для коммунальщиков, решили сделать машину креативной. Они обратились к харьковскому художнику Гамлету Зиньковскому, который украсил автомобиль уникальными рисунками.
Гамлет сделал на машине символическую надпись «Центр принятия решений», а с другой стороны мусоровоза появилась надпись «Все вывезу».
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщикам деоккупированного Изюма в Харьковской области волонтеры подарили мусоровоз.".