«Все вывезу»: Изюм получил мусоровоз, который разрисовал Гамлет (фото)

Коммунальщикам деоккупированного Изюма в Харьковской области волонтеры подарили мусоровоз.

Как сообщили в Изюмском городском совете, мусоровоза очень не хватало, ведь оккупанты уничтожили все автомобили коммунального предприятия «Благоустройство города Изюм».

Волонтеры, купившие автомобиль для коммунальщиков, решили сделать машину креативной. Они обратились к харьковскому художнику Гамлету Зиньковскому, который украсил автомобиль уникальными рисунками.

Гамлет сделал на машине символическую надпись «Центр принятия решений», а с другой стороны мусоровоза появилась надпись «Все вывезу».