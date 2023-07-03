Live
  • Понеділок 03.07.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

«Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото)

Суспільство 11:48   03.07.2023
Вікторія Яковенко
«Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото) Фото: Ізюмська міськрада

Комунальникам деокупованого Ізюма на Харківщині волонтери подарували сміттєвоз.

Як повідомили в Ізюмській міській раді, сміттєвоза дуже не вистачало, адже окупанти знищили всі автомобілі комунального підприємства «Благоустрій міста Ізюм».

Волонтери, які придбали автівку для комунальників, вирішили зробити машину креативною. Вони звернулися до харківського художника Гамлета, який розмалював автомобіль унікальними малюнками.

Гамлет зробив на машині символічний напис «Центр прийняття рішень», а з іншого боку сміттєвоза є напис «Все вивезу».

01

02

03
Фото: Ізюмська міськрада

Читайте також: На Харківщині знайшли стріт-арт, автором якого може бути Бенксі (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові відзавтра на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва
У Харкові відзавтра на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва
03.07.2023
Днями ЗСУ вийдуть до позицій головної лінії оборони РФ на півдні – Машовець
Днями ЗСУ вийдуть до позицій головної лінії оборони РФ на півдні – Машовець
03.07.2023
У Харкові авто влетіло в бетонні блоки та перекинулося: є постраждала (фото)
У Харкові авто влетіло в бетонні блоки та перекинулося: є постраждала (фото)
03.07.2023
«Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото)
«Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото)
03.07.2023
У Краснограді розбираються з перейменуванням: залучили істориків
У Краснограді розбираються з перейменуванням: залучили істориків
03.07.2023
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
03.07.2023

Новини за темою:

22:39
У Харківській області трактор наїхав на міну – ДСНС
21:41
єВідновлення: перший ізюмчанин отримав виплати на ремонт житла (документ)
07:07
Армія РФ завдала авіаударів по трьох селах на Харківщині – Генштаб
12:30
Вривалися в будинки і викрадали людей: СБУ зайнялася “поліцейськими” з Ізюма
18:50
Під Ізюмом знайшли підступні міни, що вибухають при зусиллі від 5 кг (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальникам деокупованого Ізюма на Харківщині волонтери подарували сміттєвоз.".