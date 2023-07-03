«Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото)
Фото: Ізюмська міськрада
Комунальникам деокупованого Ізюма на Харківщині волонтери подарували сміттєвоз.
Як повідомили в Ізюмській міській раді, сміттєвоза дуже не вистачало, адже окупанти знищили всі автомобілі комунального підприємства «Благоустрій міста Ізюм».
Волонтери, які придбали автівку для комунальників, вирішили зробити машину креативною. Вони звернулися до харківського художника Гамлета, який розмалював автомобіль унікальними малюнками.
Гамлет зробив на машині символічний напис «Центр прийняття рішень», а з іншого боку сміттєвоза є напис «Все вивезу».
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальникам деокупованого Ізюма на Харківщині волонтери подарували сміттєвоз.".