На Харківщині знайшли стріт-арт, автором якого може бути Бенксі (фото)
Знаменитий англійський художник-анонім Бенксі бував в Україні в листопаді 2022 року. Роботу, яка за стилем дуже нагадує його творчість, виявили на горі Кременець в Ізюмі.
Фото стріт-арту в стилі Бенксі опублікував у своєму інстаграмі фотограф The Guardian Ед Рем.
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“Стріт-арт хлопчика, що плаче, намальований на радянському пам’ятнику в місті Ізюм Харківської області, Україна. Художник Бенксі підтвердив, що він працює в Україні в листопаді 2022 року, опублікувавши свої роботи в інстаграмі. Бенксі не претендував на цю роботу, і відомо, що він працював у Києві та Київській області”, – прокоментував автор.
У листопаді 2022 року Бенксі у своєму блозі в інстаграмі опублікував фотографію графіті з Бородянки Київської області. На картині – гімнастка на зруйнованій під час російського вторгнення будівлі.
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Своє авторство роботи, що з’явилася в Ізюмі, Бенксі поки не підтвердив. Зазначимо, що відомий британський художник упродовж багатьох років зберігає інкогніто. Справжнє ім’я Бенксі невідоме, його вік визначають приблизно – близько 48 років. Графіті та стріт-артом він займається з 1990-х. Коли тікати від поліції “незаконному творцю” стало все складніше, він вирішив користуватися трафаретами для швидкого та непомітного створення своїх шедеврів. Це стало “фішкою” стилю Бенксі. Зараз він популярний у всьому світі, але примудряється залишатися невпізнаним, продаючи свої картини на Sotheby’s, проводячи виставки та навіть відвідуючи світські заходи. Зокрема, у 2010-му році, як вважається, Бенксі пройшов інкогніто червоною доріжкою Берлінале – на кінофестивалі був представлений його фільм “Вихід через сувенірну крамницю”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Знаменитий англійський художник-анонім Бенксі бував в Україні в листопаді 2022 року. Роботу, яка за стилем дуже нагадує його творчість, виявили на горі Кременець в Ізюмі".