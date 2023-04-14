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На Харьковщине нашли стрит-арт, автором которого может быть Бэнкси (фото)

Культура 09:07   14.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине нашли стрит-арт, автором которого может быть Бэнкси (фото) Фото: instagram Ed Ram

Знаменитый английский художник-аноним Бэнкси бывал в Украине в ноябре 2022 года. Работу, которая по стилю очень напоминает его творчество, обнаружили на горе Кременец в Изюме.

Фото стрит-арта в стиле Бэнкси опубликовал в своем Instagram фотограф The Guardian Эд Рем.

 

 

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Публикация от Ed Ram (@edr4m)

«Стрит-арт плачущего мальчика нарисован на советском памятнике в городе Изюм Харьковской области, Украина. Художник Бэнкси подтвердил, что он работает в Украине в ноябре 2022 года, опубликовав свои работы в Instagram. Бэнкси не претендовал на эту работу, и известно, что он работал в Киеве и Киевской области», — прокомментировал автор.

Рисунок возможно Бэнкси на Харьковщине в районе Изюма 2
Фото: instagram Ed Ram

В ноябре 2022 года Бэнкси в своем блоге в Instagram опубликовал фотографию граффити из Бородянки Киевской области.  На картине — гимнастка на разрушенном во время российского вторжения здании.

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Свое авторство работы, появившейся в Изюме, Бэнкси пока не подтвердил.  Отметим, что известный британский художник на протяжении многих лет сохраняет инкогнито. Настоящее имя Бэнкси неизвестно, а его возраст определяют приблизительно — около 48 лет. Граффити и стрит-артом он занимается с 1990-х. Когда уходить от полиции «незаконному творцу» стало все сложнее, он решил пользоваться трафаретами для быстрого  и незаметного создания своих шедевров. Это стало «фишкой» стиля Бэнкси. Сейчас он популярен во всем мире, но умудряется оставаться неузнанным, при этом продавая свои картины на Sotheby’s, проводя выставки и даже посещая светские мероприятия. В частности, в 2010-м году, как считается, Бэнкси прошел инкогнито по красной дорожке Берлинале — на кинофестивале был представлен его фильм «Выход через сувенирную лавку».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Мир, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 09:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Знаменитый английский художник-аноним Бэнкси бывал в Украине в ноябре 2022 года. Работу, которая по стилю очень напоминает его творчество, обнаружили на горе Кременец в Изюме".