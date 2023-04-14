На Харьковщине нашли стрит-арт, автором которого может быть Бэнкси (фото)

Знаменитый английский художник-аноним Бэнкси бывал в Украине в ноябре 2022 года. Работу, которая по стилю очень напоминает его творчество, обнаружили на горе Кременец в Изюме.

Фото стрит-арта в стиле Бэнкси опубликовал в своем Instagram фотограф The Guardian Эд Рем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ed Ram (@edr4m)

«Стрит-арт плачущего мальчика нарисован на советском памятнике в городе Изюм Харьковской области, Украина. Художник Бэнкси подтвердил, что он работает в Украине в ноябре 2022 года, опубликовав свои работы в Instagram. Бэнкси не претендовал на эту работу, и известно, что он работал в Киеве и Киевской области», — прокомментировал автор.

В ноябре 2022 года Бэнкси в своем блоге в Instagram опубликовал фотографию граффити из Бородянки Киевской области. На картине — гимнастка на разрушенном во время российского вторжения здании.

Свое авторство работы, появившейся в Изюме, Бэнкси пока не подтвердил. Отметим, что известный британский художник на протяжении многих лет сохраняет инкогнито. Настоящее имя Бэнкси неизвестно, а его возраст определяют приблизительно — около 48 лет. Граффити и стрит-артом он занимается с 1990-х. Когда уходить от полиции «незаконному творцу» стало все сложнее, он решил пользоваться трафаретами для быстрого и незаметного создания своих шедевров. Это стало «фишкой» стиля Бэнкси. Сейчас он популярен во всем мире, но умудряется оставаться неузнанным, при этом продавая свои картины на Sotheby’s, проводя выставки и даже посещая светские мероприятия. В частности, в 2010-м году, как считается, Бэнкси прошел инкогнито по красной дорожке Берлинале — на кинофестивале был представлен его фильм «Выход через сувенирную лавку».