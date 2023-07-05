Два дня трамваи в Харькове на Салтовке будут ходить по другому маршруту

6 и 7 июля с 10:00 до 15:00 трамваи №16, 16А и 27 на ул. Академика Павлова, от ул. Героев Труда до пер. Салтовского не будут курсировать из-за ремонта контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут ходить следующим образом:

№16, 16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».