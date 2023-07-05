Два дні трамваї у Харкові на Салтівці ходитимуть іншим маршрутом

6 та 7 липня з 10:00 до 15:00 трамваї №16, 16А та 27 на вул. Академіка Павлова, вул. Героїв Праці до пров. Салтовського не курсуватимуть через ремонт контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї ходитимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».