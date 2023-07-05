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Два дні трамваї у Харкові на Салтівці ходитимуть іншим маршрутом

Суспільство 17:58   05.07.2023
Оксана Якушко
Два дні трамваї у Харкові на Салтівці ходитимуть іншим маршрутом

6 та 7 липня з 10:00 до 15:00 трамваї №16, 16А та 27 на вул. Академіка Павлова, вул. Героїв Праці до пров. Салтовського не курсуватимуть через ремонт контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї ходитимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 17:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 та 7 липня з 10:00 до 15:00 трамваї №16, 16А та 27 на вул. Академіка Павлова, вул. Героїв Праці до пров. Салтовського не курсуватимуть через ремонт контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.".