Подрыв грейдера на Харьковщине: полиция сообщает, что водитель в больнице

Полиция и поселковый голова Печенегов сообщили подробности утреннего ЧП на Харьковщине: в поселке на противотанковой мине подорвался грейдер дорожной службы.

«6 июля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в пгт Печенеги подорвался автомобиль дорожной службы. 53-летний водитель грейдера наехал на неизвестное взрывное устройство, оставшееся после обстрелов российскими оккупантами. В результате взрыва водитель получил телесные повреждения. С осколочным ранением его доставили в медицинское учреждение», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В то же время поселковый голова Печенегов Александр Гусаров сообщил, что техника предприятия «Автомагистраль» подорвалась на противотанковой мине.

По его данным, водитель контужен. Но ранения легкие.