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Подрыв грейдера на Харьковщине: полиция сообщает, что водитель в больнице

Происшествия 10:53   06.07.2023
Оксана Горун
Подрыв грейдера на Харьковщине: полиция сообщает, что водитель в больнице Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция и поселковый голова Печенегов сообщили подробности утреннего ЧП на Харьковщине: в поселке на противотанковой мине подорвался грейдер дорожной службы.

«6 июля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в пгт Печенеги подорвался автомобиль дорожной службы. 53-летний водитель грейдера наехал на неизвестное взрывное устройство, оставшееся после обстрелов российскими оккупантами. В результате взрыва водитель получил телесные повреждения. С осколочным ранением его доставили в медицинское учреждение», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В то же время поселковый голова Печенегов Александр Гусаров сообщил, что техника предприятия «Автомагистраль» подорвалась на противотанковой мине.

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По его данным, водитель контужен. Но ранения легкие.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 10:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция и поселковый голова Печенегов сообщили подробности утреннего ЧП на Харьковщине: в поселке на противотанковой мине подорвался грейдер дорожной службы".