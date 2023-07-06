Подрыв грейдера на Харьковщине: полиция сообщает, что водитель в больнице
Полиция и поселковый голова Печенегов сообщили подробности утреннего ЧП на Харьковщине: в поселке на противотанковой мине подорвался грейдер дорожной службы.
«6 июля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в пгт Печенеги подорвался автомобиль дорожной службы. 53-летний водитель грейдера наехал на неизвестное взрывное устройство, оставшееся после обстрелов российскими оккупантами. В результате взрыва водитель получил телесные повреждения. С осколочным ранением его доставили в медицинское учреждение», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В то же время поселковый голова Печенегов Александр Гусаров сообщил, что техника предприятия «Автомагистраль» подорвалась на противотанковой мине.
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По его данным, водитель контужен. Но ранения легкие.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция и поселковый голова Печенегов сообщили подробности утреннего ЧП на Харьковщине: в поселке на противотанковой мине подорвался грейдер дорожной службы".