Підрив грейдера на Харківщині: поліція повідомляє, що водій у лікарні
Поліція та селищний голова Печенігів повідомили подробиці ранкової НП на Харківщині: у селищі на протитанковій міні підірвався грейдер дорожньої служби.
“6 липня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Печеніги підірвався автомобіль дорожньої служби. 53-річний водій грейдера наїхав на невідомий вибуховий пристрій, що залишився після обстрілів російськими окупантами. Внаслідок вибуху водій отримав тілесні ушкодження. З осколковим пораненням його доставили до медичного закладу”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Водночас селищний голова Печенігів Олександр Гусаров повідомив, що техніка підприємства “Автомагістраль” підірвалася на протитанковій міні.
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За його даними, водій контужений. Але поранення легкі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та селищний голова Печенігів повідомили подробиці ранкової НП на Харківщині: у селищі на протитанковій міні підірвався грейдер дорожньої служби".