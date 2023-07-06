На Харківщині вранці підірвався грейдер: водія поранено

У ДСНС повідомили про НП, яка сталася в Печенігах Чугуївського району на Харківщині вранці 6 липня.

“6 липня близько 08:15 стався черговий випадок підриву дорожньої спецтехніки на Харківщині. Подія трапилась у селищі Печеніги Чугуївського району поблизу гідротехнічної споруди Печенізького водосховища. Грейдер дорожньої служби наїхав на невідомий вибуховий пристрій (попередньо протитанкову міну). В результаті вибуху 53-річний водій отримав легкі поранення”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Обставини НП з’ясовують. Постраждалому надали медичну допомогу на місці.