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На Харківщині вранці підірвався грейдер: водія поранено

Події 09:34   06.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині вранці підірвався грейдер: водія поранено

У ДСНС повідомили про НП, яка сталася в Печенігах Чугуївського району на Харківщині вранці 6 липня.

“6 липня близько 08:15 стався черговий випадок підриву дорожньої спецтехніки на Харківщині. Подія трапилась у селищі Печеніги Чугуївського району поблизу гідротехнічної споруди Печенізького водосховища. Грейдер дорожньої служби наїхав на невідомий вибуховий пристрій (попередньо протитанкову міну). В результаті вибуху 53-річний водій отримав легкі поранення”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Обставини НП з’ясовують. Постраждалому надали медичну допомогу на місці.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про НП, яка сталася в Печенігах Чугуївського району на Харківщині вранці 6 липня".