Циркуни розмінували на 90%: залишилося найскладніше
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, як просувається розмінування в області та в селі Циркуни під Харковом зокрема.
У Циркунах Синєгубов побував із міністеркою економіки України Юлією Свириденко.
“Зараз піротехнічні підрозділи обстежили та розмінували Циркуни на 90%. Залишилося лише 10% площі – це луки, через які проходила лінія зіткнення. Наразі це непроста ділянка для роботи, адже окупанти там застосовували і міни, і касетні снаряди”, – прокоментував побачене Синєгубов.
За його даними, зараз над розмінуванням у Харківській області працюють 59 піротехнічних розрахунків – близько 250 саперів.
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“За увесь час робіт на Харківщині піротехніки розмінували майже 5,4 тисячі гектарів територій та 329 об’єктів критичної інфраструктури. Виявили та знешкодили більш як 97 тисяч вибухонебезпечних предметів”, – навів статистику начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, як просувається розмінування в області та в селі Циркуни під Харковом зокрема".