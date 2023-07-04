Циркуни розмінували на 90%: залишилося найскладніше

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, як просувається розмінування в області та в селі Циркуни під Харковом зокрема.

У Циркунах Синєгубов побував із міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

“Зараз піротехнічні підрозділи обстежили та розмінували Циркуни на 90%. Залишилося лише 10% площі – це луки, через які проходила лінія зіткнення. Наразі це непроста ділянка для роботи, адже окупанти там застосовували і міни, і касетні снаряди”, – прокоментував побачене Синєгубов.

За його даними, зараз над розмінуванням у Харківській області працюють 59 піротехнічних розрахунків – близько 250 саперів.

“За увесь час робіт на Харківщині піротехніки розмінували майже 5,4 тисячі гектарів територій та 329 об’єктів критичної інфраструктури. Виявили та знешкодили більш як 97 тисяч вибухонебезпечних предметів”, – навів статистику начальник ХОВА.