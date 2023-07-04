Циркуны разминировали на 90%: осталось самое сложное

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, как продвигается разминирование в области и в селе Циркуны под Харьковом в частности.

В Циркунах Синегубов побывал с министром экономики Украины Юлией Свириденко.

«Сейчас пиротехнические подразделения обследовали и разминировали Циркуны на 90%. Осталось всего 10% площади – это луга, через которые проходила линия столкновения. Пока это непростой участок для работы, ведь оккупанты там применяли и мины, и кассетные снаряды», — прокомментировал увиденное Синегубов.

По его данным, сейчас над разминированием в Харьковской области работают 59 пиротехнических расчетов — около 250 саперов.

«За все время работ в Харьковской области пиротехники разминировали почти 5,4 тысячи гектаров территорий и 329 объектов критической инфраструктуры. Обнаружили и обезвредили более 97 тысяч взрывоопасных предметов», — привел статистику начальник ХОВА.