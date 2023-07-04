Циркуны разминировали на 90%: осталось самое сложное
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, как продвигается разминирование в области и в селе Циркуны под Харьковом в частности.
В Циркунах Синегубов побывал с министром экономики Украины Юлией Свириденко.
«Сейчас пиротехнические подразделения обследовали и разминировали Циркуны на 90%. Осталось всего 10% площади – это луга, через которые проходила линия столкновения. Пока это непростой участок для работы, ведь оккупанты там применяли и мины, и кассетные снаряды», — прокомментировал увиденное Синегубов.
По его данным, сейчас над разминированием в Харьковской области работают 59 пиротехнических расчетов — около 250 саперов.
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«За все время работ в Харьковской области пиротехники разминировали почти 5,4 тысячи гектаров территорий и 329 объектов критической инфраструктуры. Обнаружили и обезвредили более 97 тысяч взрывоопасных предметов», — привел статистику начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 11:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, как продвигается разминирование в области и в селе Циркуны под Харьковом в частности".