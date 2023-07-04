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Будет громко: на Харьковщине планируют взрыв

Общество 08:11   04.07.2023
Оксана Горун
Будет громко: на Харьковщине планируют взрыв

4 июля на Харьковщине продолжат уничтожать взрывоопасные предметы. Утром саперы будут работать в Балаклейской громаде.

«Сегодня,04 июля, с 08:30 до 09:30 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

В ХОВА уточнили, что на дороге Балаклея — Байрак планируют провести три подрыва.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 08:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июля на Харьковщине продолжат уничтожать взрывоопасные предметы. Утром саперы будут работать в Балаклейской громаде".