Будет громко: на Харьковщине планируют взрыв

4 июля на Харьковщине продолжат уничтожать взрывоопасные предметы. Утром саперы будут работать в Балаклейской громаде.

«Сегодня,04 июля, с 08:30 до 09:30 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

В ХОВА уточнили, что на дороге Балаклея — Байрак планируют провести три подрыва.