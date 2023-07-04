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Буде гучно: на Харківщині планують вибух

Суспільство 08:11   04.07.2023
Оксана Горун
Буде гучно: на Харківщині планують вибух

4 липня на Харківщині продовжуватимуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Вранці сапери працюватимуть у Балаклійській громаді.

“Сьогодні, 04 липня, з 08:30 до 09:30 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу Байрака. Буде гучно”, – попередила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

У ХОВА уточнили, що на дорозі Балаклія – Байрак планують провести три підриви.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 08:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 липня на Харківщині продовжуватимуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Вранці сапери працюватимуть у Балаклійській громаді".