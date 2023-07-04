Буде гучно: на Харківщині планують вибух

4 липня на Харківщині продовжуватимуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Вранці сапери працюватимуть у Балаклійській громаді.

“Сьогодні, 04 липня, з 08:30 до 09:30 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу Байрака. Буде гучно”, – попередила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

У ХОВА уточнили, що на дорозі Балаклія – Байрак планують провести три підриви.