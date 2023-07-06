На Харьковщине утром подорвался грейдер: водитель ранен
Фото: ГСЧС
В ГСЧС сообщили о ЧП, которое случилось в Печенегах Чугуевского района на Харьковщине утром 6 июля.
«6 июля около 08:15 произошел очередной случай подрыва дорожной спецтехники в Харьковской области. Событие произошло в поселке Печенеги Чугуевского района вблизи гидротехнического сооружения Печенежского водохранилища. Грейдер дорожной службы наехал на неизвестное взрывное устройство (предварительно противотанковую мину). В результате взрыва 53-летний водитель получил легкие ранения», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Обстоятельства ЧП выясняют. Пострадавшему оказали медпомощь на месте.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о ЧП, которое случилось в Печенегах Чугуевского района на Харьковщине утром 6 июля".