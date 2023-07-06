На Харьковщине утром подорвался грейдер: водитель ранен

В ГСЧС сообщили о ЧП, которое случилось в Печенегах Чугуевского района на Харьковщине утром 6 июля.

«6 июля около 08:15 произошел очередной случай подрыва дорожной спецтехники в Харьковской области. Событие произошло в поселке Печенеги Чугуевского района вблизи гидротехнического сооружения Печенежского водохранилища. Грейдер дорожной службы наехал на неизвестное взрывное устройство (предварительно противотанковую мину). В результате взрыва 53-летний водитель получил легкие ранения», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обстоятельства ЧП выясняют. Пострадавшему оказали медпомощь на месте.