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На Харьковщине утром подорвался грейдер: водитель ранен

Происшествия 09:34   06.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине утром подорвался грейдер: водитель ранен Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили о ЧП, которое случилось в Печенегах Чугуевского района на Харьковщине утром 6 июля.

«6 июля около 08:15 произошел очередной случай подрыва дорожной спецтехники в Харьковской области. Событие произошло в поселке Печенеги Чугуевского района вблизи гидротехнического сооружения Печенежского водохранилища. Грейдер дорожной службы наехал на неизвестное взрывное устройство (предварительно противотанковую мину). В результате взрыва 53-летний водитель получил легкие ранения», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Обстоятельства ЧП выясняют. Пострадавшему оказали медпомощь на месте.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 09:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о ЧП, которое случилось в Печенегах Чугуевского района на Харьковщине утром 6 июля".