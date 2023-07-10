На выходных на Харьковщине поймали 40 пьяных водителей

Статистику правонарушений, зафиксированных на выходных, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 618 вызовов, обнаружили 40 водителей с признаками опьянения, обнаружили девять лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 374 постановления, из которых 351 — за нарушение ПДД», — проинформировали патрульные.

Также к ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли 15 пешеходов.

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Напомним, на минувших выходных в Харьковской области случилось два смертельных ДТП. В одном из них погиб водитель автомобиля — военнослужащий. В другом — 11-летняя девочка.