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На выходных на Харьковщине поймали 40 пьяных водителей

Происшествия 10:56   10.07.2023
Оксана Горун
На выходных на Харьковщине поймали 40 пьяных водителей Фото: УПП в Харьковской области

Статистику правонарушений, зафиксированных на выходных, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 618 вызовов, обнаружили 40 водителей с признаками опьянения, обнаружили девять лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 374 постановления, из которых 351 — за нарушение ПДД», — проинформировали патрульные.

Статистика патрульных за выходные 8-9 июля 2023

Также к ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли 15 пешеходов.

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    • Напомним, на минувших выходных в Харьковской области случилось два смертельных ДТП. В одном из них погиб водитель автомобиля — военнослужащий. В другом — 11-летняя девочка.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 10:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Статистику правонарушений, зафиксированных на выходных, сообщила Патрульная полиция Харьковской области".