На выходных на Харьковщине поймали 40 пьяных водителей
Фото: УПП в Харьковской области
Статистику правонарушений, зафиксированных на выходных, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
«За прошедшие выходные патрульные обработали 618 вызовов, обнаружили 40 водителей с признаками опьянения, обнаружили девять лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 374 постановления, из которых 351 — за нарушение ПДД», — проинформировали патрульные.
Также к ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли 15 пешеходов.
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Напомним, на минувших выходных в Харьковской области случилось два смертельных ДТП. В одном из них погиб водитель автомобиля — военнослужащий. В другом — 11-летняя девочка.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 10:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Статистику правонарушений, зафиксированных на выходных, сообщила Патрульная полиция Харьковской области".