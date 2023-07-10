Live
  • Понеділок 10.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🔴

У вихідні на Харківщині впіймали 40 п’яних водіїв

Події 10:56   10.07.2023
Оксана Горун
У вихідні на Харківщині впіймали 40 п’яних водіїв

Статистику правопорушень, зафіксованих у вихідні, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

“За минулі вихідні патрульні обробили 618 викликів, виявили 40 водіїв з ознаками сп’яніння, виявили дев’ять осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 374 постанови, з яких 351 – за порушення правил дорожнього руху”, – поінформували патрульні.

Статистика патрульних за вихідні 8-9 липня 2023

Також до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху притягли 15 пішоходів.

  • Читайте також: Водіїв Харківщини закликали утриматися від поїздок в області: причина

    • Нагадаємо, минулими вихідними в Харківській області трапилося дві смертельні ДТП. В одній з них загинув водій автомобіля – військовослужбовець. В іншій – 11-річна дівчинка.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
    Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
    10.07.2023
    У Харкові відновлюють водойму, що обмеліла через обстріл РФ (фото)
    У Харкові відновлюють водойму, що обмеліла через обстріл РФ (фото)
    10.07.2023
    Робота в Харкові: вакансії є в КП “Харківблагоустрій”
    Робота в Харкові: вакансії є в КП “Харківблагоустрій”
    06.07.2023
    У Харкові другий день поспіль ліквідують наслідки урагану (фото)
    У Харкові другий день поспіль ліквідують наслідки урагану (фото)
    10.07.2023
    У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)
    У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)
    10.07.2023
    Під Харковом на вихідних горів будинок (фото)
    Під Харковом на вихідних горів будинок (фото)
    10.07.2023

    Новини за темою:

    09:01
    У Харкові знайшовся господар собаки, якого підібрала поліціянтка
    19:23
    На смерть збили дитину – на Харківщині трагічна ДТП
    13:32
    Потрійна ДТП на Харківщині: один із водіїв загинув, двоє людей у лікарні
    13:26
    Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото)
    13:33
    Грався у дворі та зник: на Харківщині розшукали 6-річного хлопчика

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У вихідні на Харківщині впіймали 40 п’яних водіїв»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 10:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статистику правопорушень, зафіксованих у вихідні, повідомила Патрульна поліція Харківської області".