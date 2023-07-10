У вихідні на Харківщині впіймали 40 п’яних водіїв

Статистику правопорушень, зафіксованих у вихідні, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

“За минулі вихідні патрульні обробили 618 викликів, виявили 40 водіїв з ознаками сп’яніння, виявили дев’ять осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 374 постанови, з яких 351 – за порушення правил дорожнього руху”, – поінформували патрульні.

Також до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху притягли 15 пішоходів.

Нагадаємо, минулими вихідними в Харківській області трапилося дві смертельні ДТП. В одній з них загинув водій автомобіля – військовослужбовець. В іншій – 11-річна дівчинка.