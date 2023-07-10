Обучение офлайн в две смены могут сделать в школе в селе Харьковской области

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в селе Шелудьковка Слобожанской общины осмотрел местную школу и проверил состояние укрытия учебного заведения, сообщает ХОВА.

До полномасштабного вторжения в школе обучалось более 250 детей.

«Учебное заведение позволит вмещать около 600 детей из сел и поселков громады. Они будут учиться в 2 смены, если примут решение о внедрении офлайн-обучения. То есть школа станет опорной. Здесь есть укрытие на несколько тысяч квадратных метров. Для полноценного его использования необходимо качественное обустройство», – сообщил Евгений Иванов.