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Обучение офлайн в две смены могут сделать в школе в селе Харьковской области

Общество 22:25   10.07.2023
Оксана Якушко
Обучение офлайн в две смены могут сделать в школе в селе Харьковской области Фото: Харьковский горсовет

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в селе Шелудьковка Слобожанской общины осмотрел местную школу и проверил состояние укрытия учебного заведения, сообщает ХОВА.

До полномасштабного вторжения в школе обучалось более 250 детей.

«Учебное заведение позволит вмещать около 600 детей из сел и поселков громады. Они будут учиться в 2 смены, если примут решение о внедрении офлайн-обучения. То есть школа станет опорной. Здесь есть укрытие на несколько тысяч квадратных метров. Для полноценного его использования необходимо качественное обустройство», – сообщил Евгений Иванов.

Читайте также: На Харьковщине родители учеников смогут выбирать форму обучения – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 22:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в селе Шелудьковка Слобожанской общины осмотрел местную школу и проверил состояние укрытия учебного заведения, сообщает ХОВА.".