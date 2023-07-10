Обучение офлайн в две смены могут сделать в школе в селе Харьковской области
Фото: Харьковский горсовет
Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в селе Шелудьковка Слобожанской общины осмотрел местную школу и проверил состояние укрытия учебного заведения, сообщает ХОВА.
До полномасштабного вторжения в школе обучалось более 250 детей.
«Учебное заведение позволит вмещать около 600 детей из сел и поселков громады. Они будут учиться в 2 смены, если примут решение о внедрении офлайн-обучения. То есть школа станет опорной. Здесь есть укрытие на несколько тысяч квадратных метров. Для полноценного его использования необходимо качественное обустройство», – сообщил Евгений Иванов.
Читайте также: На Харьковщине родители учеников смогут выбирать форму обучения – ХОВА
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обучение офлайн в две смены могут сделать в школе в селе Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 22:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в селе Шелудьковка Слобожанской общины осмотрел местную школу и проверил состояние укрытия учебного заведения, сообщает ХОВА.".