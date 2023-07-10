Навчання офлайн у дві зміни можуть запустити у школі в селі на Харківщині

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов у селі Шелудьківка Слобожанської громади оглянув місцеву школу та перевірив стан укриття навчального закладу, повідомляє ХОВА.

До повномасштабного вторгнення у школі навчалося понад 250 дітей.

«Навчальний заклад дозволить вміщувати близько 600 дітей із сіл та селищ громади. Вони навчатимуться у 2 зміни, якщо буде прийняте рішення стосовно впровадження офлайн-навчання. Тобто, школа стане опорною. Тут є укриття на кілька тисяч квадратних метрів. Для повноцінного його використання необхідне якісне облаштування», – повідомив Євген Іванов.