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Навчання офлайн у дві зміни можуть запустити у школі в селі на Харківщині

Суспільство 22:25   10.07.2023
Оксана Якушко
Навчання офлайн у дві зміни можуть запустити у школі в селі на Харківщині

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов у селі Шелудьківка Слобожанської громади оглянув місцеву школу та перевірив стан укриття навчального закладу, повідомляє ХОВА.

До повномасштабного вторгнення у школі навчалося понад 250 дітей.

«Навчальний заклад дозволить вміщувати близько 600 дітей із сіл та селищ громади. Вони навчатимуться у 2 зміни, якщо буде прийняте рішення стосовно впровадження офлайн-навчання. Тобто, школа стане опорною. Тут є укриття на кілька тисяч квадратних метрів. Для повноцінного його використання необхідне якісне облаштування», – повідомив Євген Іванов.

Читайте також: На Харківщині батьки учнів зможуть обирати форму навчання – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 22:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Євген Іванов у селі Шелудьківка Слобожанської громади оглянув місцеву школу та перевірив стан укриття навчального закладу, повідомляє ХОВА.".