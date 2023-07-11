Россияне обстреляли около 10 населенных пунктов Харьковщины – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Под огнем россиян оказались населенные пункты у границы с рф и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
В 503 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло 17 боев.
На Слобожанском направлении из минометов и артиллерии россияне обстреляли Стрелечье, Ветеринарное и Сотницкий Казачок Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 18:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под огнем россиян оказались населенные пункты у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".