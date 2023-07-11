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Россияне обстреляли около 10 населенных пунктов Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:56   11.07.2023
Оксана Якушко
Россияне обстреляли около 10 населенных пунктов Харьковщины – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Под огнем россиян оказались населенные пункты у границы с рф и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

В 503 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло 17 боев.

На Слобожанском направлении из минометов и артиллерии россияне обстреляли Стрелечье, Ветеринарное и Сотницкий Казачок Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

Читайте также: Авиаудары по Харьковщине и ночная атака «Шахедами»: сводка Генштаба

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 18:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под огнем россиян оказались населенные пункты у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".