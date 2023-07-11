Росіяни обстріляли близько 10 населених пунктів Харківщини – Генштаб ЗСУ
Під вогнем росіян опинилися населені пункти біля кордону з рф і на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
У 503 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.
На Слобожанському напрямку з мінометів і артилерії росіяни обстріляли Стрілечу, Ветеринарне і Сотницький Козачок на Харківщині.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 18:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під вогнем росіян опинилися населені пункти біля кордону з рф і на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".