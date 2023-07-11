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Росіяни обстріляли близько 10 населених пунктів Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 18:56   11.07.2023
Оксана Якушко
Росіяни обстріляли близько 10 населених пунктів Харківщини – Генштаб ЗСУ

Під вогнем росіян опинилися населені пункти біля кордону з рф і на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 503 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Слобожанському напрямку з мінометів і артилерії росіяни обстріляли Стрілечу, Ветеринарне і Сотницький Козачок на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка,  Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 18:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під вогнем росіян опинилися населені пункти біля кордону з рф і на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".