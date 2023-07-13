Движение на улице в Харькове ограничат до 13 августа
Фото: Харьковский горсовет
Возле дома на ул. Геогрия Тарасенко будут устранять утечку газа. Для проведения работ частично перекроют движение.
«Движение транспорта по ул. Георгия Тарасенко, в районе дома №40, ограничено до 13 августа. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе низкого давления. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 22:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле дома на ул. Геогрия Тарасенко будут устранять утечку газа. Для проведения работ частично перекроют движение".