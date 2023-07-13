Рух на вулиці у Харкові обмежать до 13 серпня

Біля будинку на вул. Геогрія Тарасенка усуватимуть витік газу. Для проведення робіт частково перекриють рух.

“Рух транспорту на вул. Георгія Тарасенка, в районі будинку №40, обмежений до 13 серпня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску. Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.