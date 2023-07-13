Рух на вулиці у Харкові обмежать до 13 серпня
Фото: Харківська міськрада
Біля будинку на вул. Геогрія Тарасенка усуватимуть витік газу. Для проведення робіт частково перекриють рух.
“Рух транспорту на вул. Георгія Тарасенка, в районі будинку №40, обмежений до 13 серпня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску. Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 22:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля будинку на вул. Геогрія Тарасенка усуватимуть витік газу. Для проведення робіт частково перекриють рух".