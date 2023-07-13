У Харкові до середини серпня перекривають вулицю
Рух транспорту на вул. Тобольській (від Клочківської до Аграрної) у Харкові заборонено до 14 серпня, повідомили в Харківській міськраді.
“Як повідомили в Департаменті будівництва і шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску в районі вул. Тобольської, 15”, — пояснили рішення в мерії.
Нагадаємо, раніше до 21 липня обмежили рух транспорту на вулиці Холодногірській – від вул. Волонтерської до вул. Барикадної.
Також аж до 30 вересня перекрито рух бульваром Юр’єва – від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 20:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Тобольській (від Клочківської до Аграрної) у Харкові заборонено до 14 серпня, повідомили в Харківській міськраді".