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У Харкові до середини серпня перекривають вулицю

Суспільство 20:12   13.07.2023
Оксана Горун
У Харкові до середини серпня перекривають вулицю

Рух транспорту на вул. Тобольській (від Клочківської до Аграрної) у Харкові заборонено до 14 серпня, повідомили в Харківській міськраді.

“Як повідомили в Департаменті будівництва і шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску в районі вул. Тобольської, 15”, — пояснили рішення в мерії.

Нагадаємо, раніше до 21 липня обмежили рух транспорту на вулиці Холодногірській – від вул. Волонтерської до вул. Барикадної.

Також аж до 30 вересня перекрито рух бульваром Юр’єва – від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 20:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Тобольській (від Клочківської до Аграрної) у Харкові заборонено до 14 серпня, повідомили в Харківській міськраді".