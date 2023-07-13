В Харькове до середины августа перекрывают улицу
Движение транспорта по ул. Тобольской (от Клочковской до Аграрной) в Харькове запрещено до 14 августа, сообщили в Харьковском горсовете.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ по ликвидации утечки газа по газопроводу низкого давления в районе ул. Тобольской, 15», — пояснили решение в мэрии.
Напомним, ранее до 21 июля ограничили движение транспорта на улице Холодногорской — от ул. Волонтерской до ул. Баррикадной.
Также аж до 30 сентября перекрыто движение по бульвару Юрьева — от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 20:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по ул. Тобольской (от Клочковской до Аграрной) в Харькове запрещено до 14 августа, сообщили в Харьковском горсовете".