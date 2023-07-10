На 10 дней перекроют улицу для транспорта в Харькове из-за ремонта

Движение транспорта ограничат с 11 июля, с 9:00, и до 21 июля, до 17:00, на улице Холодногорской, на участке от ул. Волонтерской до ул. Баррикадной, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Улицу перекроют из-за ремонта по проседанию проезжей части на ул. Холодногорской, в районе дома №11.

Транспорт будет ездить по свободной от выполнения работ полосе.