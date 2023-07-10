На 10 дней перекроют улицу для транспорта в Харькове из-за ремонта
Движение транспорта ограничат с 11 июля, с 9:00, и до 21 июля, до 17:00, на улице Холодногорской, на участке от ул. Волонтерской до ул. Баррикадной, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Улицу перекроют из-за ремонта по проседанию проезжей части на ул. Холодногорской, в районе дома №11.
Транспорт будет ездить по свободной от выполнения работ полосе.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 20:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта ограничат с 11 июля, с 9:00, и до 21 июля, до 17:00, на улице Холодногорской, на участке от ул. Волонтерской до ул. Баррикадной, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".