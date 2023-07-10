На 10 днів перекриють вулицю для транспорту у Харкові через ремонт

Рух транспорту обмежать від 11 липня, з 9:00, і до 21 липня, до 17:00, по вулиці Холодногірській, на ділянці від вул. Волонтерської до вул. Барикадної, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Вулицю перекриють через небхідність проведення ремонтних робіт з просідання проїжджої частини на вул. Холодногірській, в районі будинку №11.

Транспорт їздитиме вільною від виконання робіт смугою.