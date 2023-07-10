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На 10 днів перекриють вулицю для транспорту у Харкові через ремонт

Суспільство 20:06   10.07.2023
Оксана Якушко
На 10 днів перекриють вулицю для транспорту у Харкові через ремонт

Рух транспорту обмежать від 11 липня, з 9:00, і до 21 липня, до 17:00, по вулиці Холодногірській, на ділянці від вул. Волонтерської до вул. Барикадної, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Вулицю перекриють через небхідність проведення ремонтних робіт з просідання проїжджої частини на вул. Холодногірській, в районі будинку №11. 

Транспорт їздитиме вільною від виконання робіт смугою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 20:06;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Движение транспорта ограничат с 11 июля, с 9:00, и до 21 июля, до 17:00, на улице Холодногорской, на участке от ул. Волонтерской до ул. Баррикадной, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".