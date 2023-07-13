«Враг накапливает там мощные войска» – ВСУ о Купянско-Лиманском направлении

На Купянско-Лиманском направлении враг собрал мощную группировку из представителей воздушно-десантных и пехотных подразделений, боевого армейского резерва и территориальных войск, ЧВК и штурмовых рот «Шторм Z».

Об этом сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Там достаточно мощная группировка, одно из лучших подразделений в принципе из тех, что у них есть. Это и десантные подразделения, и стрелковые. Однако мы видим их намерения четко, знаем их подразделения, знаем командиров, знаем направления, по которыем они хотят бить. Поэтому уже многие недели подряд все их попытки ограничиваются тем, что они несут потери и отступают. Там тяжело, там достаточно напряженно. Но наши командования и штабы предусматривают все эти действия врага», — отметил Череватый.

Он также рассказал, что за сутки 665 раз враг обстреливал украинские позиции из артиллерии и нанес 11 авиационных ударов. Кроме этого, армия РФ трижды пыталась штурмовать. Все атаки были отбиты – 28 оккупантов уничтожены и 120 получили ранения.

«Пять беспилотников, дрон, склад с боеприпасами, две БМП, миномет «Тюльпан» и две САУ «Акация» уничтожили украинские военные на нашем участке фронта», — рассказал Череватый.