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Ворог накопичує там потужні війська – ЗСУ про Куп’янсько-Лиманський напрямок

Події 12:22   13.07.2023
Вікторія Яковенко
Ворог накопичує там потужні війська – ЗСУ про Куп’янсько-Лиманський напрямок

На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог зібрав потужне угруповання із представників повітрянодесантних та піхотних підрозділів, бойового армійського резерву та територіальних військ, ПВК та штурмових рот “Шторм Z”.

Про це повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Там доволі потужне угруповання, один з кращих підрозділів в принципі із тих, що у них є. Це і десантні підрозділи, і стрілецькі. Проте, ми бачимо їхні наміри чітко, знаємо їхні підрозділи, знаємо командирів, знаємо напрямки, які вони хочуть бити. Тому вже багато тижнів підряд усі їхні спроби обмежуються тим, що вони зазнають втрат і відступають. Так там важко, там доволі напружено. Але наші командування і штаби передбачують ці всі дії ворога», – зазначив Череватий.

Він також розповів, що за цю добу 665 разів ворог обстрілював українські позиції з артилерії та завдав 11 авіаційних ударів. Крім цього, армія РФ три рази намагалася штурмувати. Всі атаки були відбиті — 28 окупантів знищено та 120 зазнали поранень.

«П’ять безпілотників, дрон, склад з боєприпасами, дві БМП, міномет «Тюльпан» та дві САУ «Акація» знищили українські військові на нашій ділянці фронту», – розповів Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 12:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог зібрав потужне угруповання із представників повітрянодесантних та піхотних підрозділів, бойового армійського резерву та територіальних військ, ПВК та штурмових рот “Шторм Z”.".