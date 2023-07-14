На Харьковщине без света из-за войны 22 тысячи потребителей — Укрэнерго
НЭК «Укрэнерго» сообщило о состоянии энергосистемы Украины.
«Всего из-за боевых действий остаются обесточенными 410 населенных пунктов в прифронтовых и приграничных областях. В результате обстрелов на Днепропетровщине обесточенными остаются 28 тысяч потребителей, в Харьковской области – 22 тысячи потребителей, в Херсонской области – около 13 тысяч потребителей. Также без света 8 населенных пунктов на Черниговщине. Восстановление происходит при условии безопасности для ремонтных бригад и с разрешения военных», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
По информации энергетиков, потребление электричества в стране 13 июля было максимальным за неделю. Оно возросло на 5%. Тенденцию специалисты связывают с жарой и работой кондиционеров.
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«Это существенная нагрузка на энергосистему в вечерние часы, указывающая на недостаточность мер экономии электроэнергии», — подчеркнули в «Укрэнерго».
Тем не менее, пока что энергетики не прогнозируют ограничений. Но просят всех вспомнить об экономии и снизить нагрузку на энергосистему — для ее балансировки, особенно вечером.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 11:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» сообщило о состоянии энергосистемы Украины".