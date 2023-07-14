На Харківщині без світла через війну 22 тисячі споживачів – Укренерго
НЕК “Укренерго” повідомило стан енергосистеми України.
“Загалом через бойові дії наразі залишаються знеструмленими 410 населених пунктів у прифронтових та прикордонних областях. Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині знеструмленими залишаються 28 тисяч споживачів, на Харківщині – 22 тисячі споживачів, на Херсонщині – близько 13 тисяч споживачів. Також без світла 8 населених пунктів на Чернігівщині. Відновлення відбувається за умови безпекової ситуації для ремонтних бригад та з дозволу військових“, – повідомила пресслужба “Укренерго”.
За інформацією енергетиків, споживання електрики у країні 13 липня було максимальним за тиждень. Воно збільшилося на 5%. Тенденцію фахівці пов’язують зі спекою та роботою кондиціонерів.
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“Це суттєве навантаження на енергосистему у вечірні години, що вказує на недостатність заходів економії електроенергії”, – наголосили в “Укренерго”.
Проте поки що енергетики не прогнозують обмежень. Але просять усіх згадати про економію та знизити навантаження на енергосистему – для її балансування, особливо ввечері.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 11:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” повідомило стан енергосистеми України".