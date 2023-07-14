Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ

В 506 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Там произошло около 20 боев.

На Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял Казачью Лопань, Нескучное, Терновую Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголовка Харьковской области.