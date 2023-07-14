Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
В 506 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
Там произошло около 20 боев.
На Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял Казачью Лопань, Нескучное, Терновую Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголовка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 19:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 506 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".