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Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:05   14.07.2023
Оксана Якушко
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ

В 506 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Там произошло около 20 боев.

На Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял Казачью Лопань, Нескучное, Терновую Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголовка Харьковской области.

Читайте также: Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 19:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 506 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".