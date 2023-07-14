Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ
У 506 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
Там відбулося близько 20 боїв.
На Слобожанському напрямку противник із мінометів і артилерії обстріляв Козачу Лопань, Нескучне, Тернову Харківської області.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 19:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 506 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".