Live
  • П’ятниця 14.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

Події 19:05   14.07.2023
Оксана Якушко
Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

У 506 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

Там відбулося близько 20 боїв.

На Слобожанському напрямку противник із мінометів і артилерії обстріляв Козачу Лопань, Нескучне, Тернову Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка  Харківської області.

Читайте також: Нічна атака “Шахедами” та авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ
Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ
14.07.2023
Майже половина біженців з України хочуть залишитися у Німеччині після війни
Майже половина біженців з України хочуть залишитися у Німеччині після війни
14.07.2023
Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок
Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок
14.07.2023
«Ваша донька потрапила в ДТП». Серійного шахрая затримала поліція Харківщини
«Ваша донька потрапила в ДТП». Серійного шахрая затримала поліція Харківщини
14.07.2023
Учитель математики з Харківщини навчає у Вроцлаві українців і поляків
Учитель математики з Харківщини навчає у Вроцлаві українців і поляків
12.07.2023
Троє харків’ян підпільно виробляли алкоголь та продавали його по всій Україні
Троє харків’ян підпільно виробляли алкоголь та продавали його по всій Україні
14.07.2023

Новини за темою:

17:36
Майже половина біженців з України хочуть залишитися у Німеччині після війни
16:28
На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото)
15:24
Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика
12:47
Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок
12:23
Погіршення погоди: харківських водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 19:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 506 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".