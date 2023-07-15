Ваша карта заблокирована. На Харьковщине аферисты обманули людей на 220 тыс
В Харьковской области разоблачили троих мошенников, которые по классической схеме обманывали людей.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале 2022 года 28-летний мужчина разработал схему и возглавил организованную группу, участниками которой стали его знакомые — 37-летний мужчина и 29-летняя женщина.
Дельцы рассылали смс-сообщения клиентам банка с ложной информацией о якобы блокировке банковских карт, отмечая при этом номера мобильных телефонов «специалистов», которые могут «помочь» решить эту «проблему».
Потерпевшие звонили на указанные номера и, будучи в заблуждении считали, что общаются с работниками банка, предоставляли информацию, необходимую мошенникам — номера карт, пин-коды, CVV-код и прочее.
Затем мошенники переводили деньги с карточек людей на подконтрольные им банковские счета.
«В ходе следствия доказаны факты завладения участниками организованной группы средств с банковских счетов потерпевших на общую сумму около 220 тыс. грн», — добавили в прокуратуре.
Преступников обвиняют по факту мошенничества, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, повторно, в том числе организованной группой (ч. 3, ч. 4 ст. 190 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 16:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили троих мошенников, которые по классической схеме обманывали людей.".