Вашу картку заблоковано. На Харківщині аферисти обдурили людей на 220 тис грн
У Харківській області викрили трьох шахраїв, які за класичною схемою ошукували людей.
За даними Харківської обласної прокуратури, на початку 2022 року 28-річний чоловік розробив схему та очолив організовану групу, учасниками якої стали його знайомі — 37-річний чоловік та 29-річна жінка.
Ділки розсилали смс-повідомлення клієнтам банку з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток, зазначаючи при цьому номери мобільних телефонів «спеціалістів», які можуть «допомогти» вирішити цю «проблему».
Потерпілі дзвонили на вказані номери та, будучи введеними в оману і вважаючи, що спілкуються з працівниками банку, надавали інформацію, необхідну шахраям — номери карток, пін-коди, CVV-код та інше.
Потім шахраї переводили гроші з карток людей на підконтрольні їм банківські рахунки.
«У ході слідства доведено факти заволодіння учасниками організованої групи коштів з банківських рахунків потерпілих осіб на загальну суму близько 220 тис. грн», – додали у прокуратурі.
Злочинців обвинувачують за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у тому числі організованою групою (ч. 3, ч. 4 ст. 190 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 16:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області викрили трьох шахраїв, які за класичною схемою ошукували людей.".