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«Ваша донька потрапила в ДТП». Серійного шахрая затримала поліція Харківщини

Події 18:45   14.07.2023
Оксана Якушко
«Ваша донька потрапила в ДТП». Серійного шахрая затримала поліція Харківщини

Правоохоронці затримали шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”, повідомили у поліції Харківської області.

Зловмисник зателефонував жінці нібито з лікарні та повідомив, що її донька потрапила у ДТП і терміново потрібні гроші на операцію. До потерпілої приїхав чоловік, представився фельдшером і отримав від матері «пацієнтки» 40 тисяч гривень.

Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний мешканець Новомосковська Дніпропетровської області.

Оперативники також встановили причетність зловмисника до кількох кримінальних правопорушень. У квітні жінка під приводом потрапляння  онука у лікарню після ДТП віддала 20 тисяч гривень. За такою ж схемою шахрай видурив у чоловіка 1800 доларів США, а літня жінка – 50 тисяч гривень.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 18:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”, повідомили у поліції Харківської області.".