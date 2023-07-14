«Ваша донька потрапила в ДТП». Серійного шахрая затримала поліція Харківщини

Правоохоронці затримали шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”, повідомили у поліції Харківської області.

Зловмисник зателефонував жінці нібито з лікарні та повідомив, що її донька потрапила у ДТП і терміново потрібні гроші на операцію. До потерпілої приїхав чоловік, представився фельдшером і отримав від матері «пацієнтки» 40 тисяч гривень.

Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний мешканець Новомосковська Дніпропетровської області.

Оперативники також встановили причетність зловмисника до кількох кримінальних правопорушень. У квітні жінка під приводом потрапляння онука у лікарню після ДТП віддала 20 тисяч гривень. За такою ж схемою шахрай видурив у чоловіка 1800 доларів США, а літня жінка – 50 тисяч гривень.