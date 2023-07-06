Харків’янин продавав в інтернеті неіснуючих породистих цуценят
Ілюстративне фото
26-річний житель Слобідського району Харкова ошукував містян в інтернеті. Він виставляв оголошення щодо продажу породистих цуценят, просив перерахувати половину суми на картку як передплату, а потім переставав виходити на зв’язок.
Таким чином з листопада 2022 року по січень 2023-го чоловік виманив у чотирьох містян 16 тисяч гривень, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.
Під час обшуків у харків’янина вилучили мобільні телефони, сім-карти різних операторів та банківські картки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до трьох років тюрми.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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Ви читали новину: «Харків’янин продавав в інтернеті неіснуючих породистих цуценят»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річний житель Слобідського району Харкова ошукував містян в інтернеті. Він виставляв оголошення щодо продажу породистих цуценят, просив перерахувати половину суми на картку як передплату, а потім переставав виходити на зв’язок.".