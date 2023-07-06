Харків’янин продавав в інтернеті неіснуючих породистих цуценят

26-річний житель Слобідського району Харкова ошукував містян в інтернеті. Він виставляв оголошення щодо продажу породистих цуценят, просив перерахувати половину суми на картку як передплату, а потім переставав виходити на зв’язок.

Таким чином з листопада 2022 року по січень 2023-го чоловік виманив у чотирьох містян 16 тисяч гривень, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час обшуків у харків’янина вилучили мобільні телефони, сім-карти різних операторів та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до трьох років тюрми.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області