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Харків’янин продавав в інтернеті неіснуючих породистих цуценят

Суспільство 20:26   06.07.2023
Олена Нагорна
Харків’янин продавав в інтернеті неіснуючих породистих цуценят Ілюстративне фото

26-річний житель Слобідського району Харкова ошукував містян в інтернеті. Він виставляв оголошення щодо продажу породистих цуценят, просив перерахувати половину суми на картку як передплату, а потім переставав виходити на зв’язок.

Таким чином з листопада 2022 року по січень 2023-го чоловік виманив у чотирьох містян 16 тисяч гривень, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час обшуків у харків’янина вилучили мобільні телефони, сім-карти різних операторів та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до трьох років тюрми.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 20:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річний житель Слобідського району Харкова ошукував містян в інтернеті. Він виставляв оголошення щодо продажу породистих цуценят, просив перерахувати половину суми на картку як передплату, а потім переставав виходити на зв’язок.".