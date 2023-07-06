Харьковчанин продавал в интернете несуществующих породистых щенков

26-летний житель Слободского района Харькова обманывал горожан в интернете. Он выставлял объявления о продаже породистых щенков, просил перечислить половину суммы на карту в качестве предоплаты, а затем переставал выходить на связь.

Таким образом с ноября 2022 года по январь 2023-го мужчина выманил у четырех горожан 16 тысяч гривен, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе обысков у харьковчанина изъяли мобильные телефоны, сим-карты различных операторов и банковские карточки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до трех лет тюрьмы.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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