Харьковчанин продавал в интернете несуществующих породистых щенков
Иллюстративное фото
26-летний житель Слободского района Харькова обманывал горожан в интернете. Он выставлял объявления о продаже породистых щенков, просил перечислить половину суммы на карту в качестве предоплаты, а затем переставал выходить на связь.
Таким образом с ноября 2022 года по январь 2023-го мужчина выманил у четырех горожан 16 тысяч гривен, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В ходе обысков у харьковчанина изъяли мобильные телефоны, сим-карты различных операторов и банковские карточки.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летний житель Слободского района Харькова обманывал горожан в интернете. Он выставлял объявления о продаже породистых щенков, просил перечислить половину суммы на карту в качестве предоплаты, а затем переставал выходить на связь.".