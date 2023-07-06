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Харьковчанин продавал в интернете несуществующих породистых щенков

Общество 20:26   06.07.2023
Елена Нагорная
Харьковчанин продавал в интернете несуществующих породистых щенков Иллюстративное фото

26-летний житель Слободского района Харькова обманывал горожан в интернете. Он выставлял объявления о продаже породистых щенков, просил перечислить половину суммы на карту в качестве предоплаты, а затем переставал выходить на связь.

Таким образом с ноября 2022 года по январь 2023-го мужчина выманил у четырех горожан 16 тысяч гривен, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе обысков у харьковчанина изъяли мобильные телефоны, сим-карты различных операторов и банковские карточки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до трех лет тюрьмы.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 20:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летний житель Слободского района Харькова обманывал горожан в интернете. Он выставлял объявления о продаже породистых щенков, просил перечислить половину суммы на карту в качестве предоплаты, а затем переставал выходить на связь.".