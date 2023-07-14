«Ваша дочь попала в ДТП». Серийного мошенника задержала полиция Харьковщины

Правоохранители задержали мошенника, который действовал по схеме «ваш родственник в беде», сообщили в полиции Харьковской области.

Злоумышленник позвонил по телефону женщине якобы из больницы и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и срочно нужны деньги на операцию. К потерпевшей приехал мужчина, представился фельдшером и получил от матери «пациентки» 40 тысяч гривен.

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Новомосковска Днепропетровской области.



Правоохранители установили причастность злоумышленника к нескольким уголовным правонарушениям. В апреле женщина под предлогом попадания внука в больницу после ДТП отдала 20 тысяч гривен. По такой же схеме мошенник выдурил у мужчины 1800 долларов США, а пожилая женщина – 50 тысяч гривен.

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