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Враг пытался наступать на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:40   16.07.2023
Оксана Якушко
Враг пытался наступать на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Сегодня ночью рф нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе Устиновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. За прошедшие сутки противник  безуспешно наступал южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 07:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью рф нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.".