Враг пытался наступать на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Сегодня ночью рф нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе Устиновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. За прошедшие сутки противник безуспешно наступал южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестово Харьковской области.