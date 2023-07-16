Враг пытался наступать на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
Сегодня ночью рф нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе Устиновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. За прошедшие сутки противник безуспешно наступал южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 07:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью рф нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.".