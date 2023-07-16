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Ворог намагався наступати на Куп’яському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 07:40   16.07.2023
Оксана Якушко
Ворог намагався наступати на Куп’яському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі рф завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районі Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішно наступав південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 07:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вночі рф завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.".