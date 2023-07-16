Ворог намагався наступати на Куп’яському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
Сьогодні вночі рф завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районі Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне на Харківщині.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішно наступав південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 07:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вночі рф завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.".