Ворог намагався наступати на Куп’яському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі рф завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районі Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішно наступав південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.