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Ворог вдарив по Харківщини ракетами С-300 – Мельник

Події 01:50   16.07.2023
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по Харківщини ракетами С-300 – Мельник Фото: кадр із відео

Армія РФ, вночі 16 липня, завдала ударів по Харківщині з Бєлгородської області, попередньо, із ЗРК С-300.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«На даний момент, ракет у повітрі над Харківщиною нема. Ворог підступний, тому загроза все ще існує!Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги!», – написав Мельник.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 01:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ, вночі 16 липня, завдала ударів по Харківщині з Бєлгородської області, попередньо, із ЗРК С-300.".