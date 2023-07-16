Ворог вдарив по Харківщини ракетами С-300 – Мельник
Фото: кадр із відео
Армія РФ, вночі 16 липня, завдала ударів по Харківщині з Бєлгородської області, попередньо, із ЗРК С-300.
Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
«На даний момент, ракет у повітрі над Харківщиною нема. Ворог підступний, тому загроза все ще існує!Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги!», – написав Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 01:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ, вночі 16 липня, завдала ударів по Харківщині з Бєлгородської області, попередньо, із ЗРК С-300.".