Ворог вдарив по Харківщини ракетами С-300 – Мельник

Армія РФ, вночі 16 липня, завдала ударів по Харківщині з Бєлгородської області, попередньо, із ЗРК С-300.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«На даний момент, ракет у повітрі над Харківщиною нема. Ворог підступний, тому загроза все ще існує!Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги!», – написав Мельник.