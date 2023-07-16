Враг ударил по Харьковщине ракетами С-300 – Мельник

Армия РФ, ночью 16 июля, нанесла удары по Харьковщине из Белгородской области, предварительно, из ЗРК С-300.

Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«На данный момент ракет в воздухе над Харьковщиной нет. Враг коварен, поэтому угроза все еще существует! Не оставляйте укрытия до отбоя воздушной тревоги!», — написал Мельник.