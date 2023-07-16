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«В Харькове слышны взрывы», – Терехов

Происшествия 01:41   16.07.2023
Виктория Яковенко
«В Харькове слышны взрывы», – Терехов Фото: Вадим Беликов

В Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Они прозвучали около 01:30, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.

«В Харькове слышны взрывы», — написал мэр города Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 01:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Они прозвучали около 01:30, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.".