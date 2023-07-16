«В Харькове слышны взрывы», – Терехов
Фото: Вадим Беликов
В Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Они прозвучали около 01:30, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.
«В Харькове слышны взрывы», — написал мэр города Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 01:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Они прозвучали около 01:30, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.".