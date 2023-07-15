Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
По меньшей мере, 8 населенных пунктов в Харьковской области враг обстрелял за сутки из разных типов оружия. Кроме этого, враг нанес авиаудар вблизи села Устиновка в Купянском районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное.
На Купянском направлении из артиллерии и минометов противник бил по населенным пунктам Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Новомлынск и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 18:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере, 8 населенных пунктов в Харьковской области враг обстрелял за сутки из разных типов оружия. Кроме этого, враг нанес авиаудар вблизи села Устиновка в Купянском районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".