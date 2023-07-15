Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ

По меньшей мере, 8 населенных пунктов в Харьковской области враг обстрелял за сутки из разных типов оружия. Кроме этого, враг нанес авиаудар вблизи села Устиновка в Купянском районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное.

На Купянском направлении из артиллерии и минометов противник бил по населенным пунктам Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Новомлынск и Берестовое.