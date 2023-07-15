Обстрел Купянщины, где погиб мужчина: прокуратура показала последствия (фото)

В результате обстрела села Колодезное в Купянском районе погиб 33-летний мужчина, который в этот момент находился дома.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Еще один гражданский мужчина получил ранения.

По предварительным данным, оккупанты вели обстрел из артиллерии.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).