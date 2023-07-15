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Обстрел Купянщины, где погиб мужчина: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 13:14   15.07.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Купянщины, где погиб мужчина: прокуратура показала последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате обстрела села Колодезное в Купянском районе погиб 33-летний мужчина, который в этот момент находился дома.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Еще один гражданский мужчина получил ранения.

По предварительным данным, оккупанты вели обстрел из артиллерии.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 13:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела села Колодезное в Купянском районе погиб 33-летний мужчина, который в этот момент находился дома.".