Обстрел Купянщины, где погиб мужчина: прокуратура показала последствия (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В результате обстрела села Колодезное в Купянском районе погиб 33-летний мужчина, который в этот момент находился дома.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Еще один гражданский мужчина получил ранения.
По предварительным данным, оккупанты вели обстрел из артиллерии.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела села Колодезное в Купянском районе погиб 33-летний мужчина, который в этот момент находился дома.".