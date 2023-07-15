Обстріл Куп’янщини, де загинув чоловік: прокуратура показала наслідки (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Внаслідок обстрілу села Колодязне в Куп’янському районі загинув 33-річний чоловік, який у цей момент перебував вдома.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Ще один цивільний чоловік отримав поранення.
За попередніми даними, окупанти вели обстріл з артилерії.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу села Колодязне в Куп’янському районі загинув 33-річний чоловік, який у цей момент перебував вдома.".