Обстріл Куп’янщини, де загинув чоловік: прокуратура показала наслідки (фото)

Внаслідок обстрілу села Колодязне в Куп’янському районі загинув 33-річний чоловік, який у цей момент перебував вдома.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Ще один цивільний чоловік отримав поранення.

За попередніми даними, окупанти вели обстріл з артилерії.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).