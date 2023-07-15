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Обстріл Куп’янщини, де загинув чоловік: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 13:14   15.07.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Куп’янщини, де загинув чоловік: прокуратура показала наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу села Колодязне в Куп’янському районі загинув 33-річний чоловік, який у цей момент перебував вдома.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Ще один цивільний чоловік отримав поранення.

За попередніми даними, окупанти вели обстріл з артилерії.

Слідчі розпочали досудове  розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 13:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу села Колодязне в Куп’янському районі загинув 33-річний чоловік, який у цей момент перебував вдома.".