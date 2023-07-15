Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ
Щонайменше 8 населених пунктів в Харківській області ворог обстріляв за добу з різних типів зброї. Крім цього ворог завдав авіаудару поблизу села Устинівка в Куп’янському районі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Ветеринарне і Красне.
На Куп’янському напрямку з артилерії та мінометів противник гатив по населених пунктах Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Новомлинськ та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 18:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 8 населених пунктів в Харківській області ворог обстріляв за добу з різних типів зброї. Крім цього ворог завдав авіаудару поблизу села Устинівка в Куп’янському районі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".