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Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ

Події 18:43   15.07.2023
Вікторія Яковенко
Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ

Щонайменше 8 населених пунктів в Харківській області ворог обстріляв за добу з різних типів зброї. Крім цього ворог завдав авіаудару поблизу села Устинівка в Куп’янському районі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Ветеринарне і Красне.

На Куп’янському напрямку з артилерії та мінометів противник гатив по населених пунктах Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Новомлинськ та Берестове.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 18:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 8 населених пунктів в Харківській області ворог обстріляв за добу з різних типів зброї. Крім цього ворог завдав авіаудару поблизу села Устинівка в Куп’янському районі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".