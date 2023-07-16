“У Харкові чути вибухи”, – Терехов
У Харкові пролунало щонайменше три вибухи. Вони пролунали близько 1:30, коли в регіоні було оголошена повітряна тривога.
«У Харкові чути вибухи», – написав мер міста Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 01:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунало щонайменше три вибухи. Вони пролунали близько 1:30, коли в регіоні було оголошена повітряна тривога.".