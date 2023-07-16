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“У Харкові чути вибухи”, – Терехов

Події 01:41   16.07.2023
Вікторія Яковенко
“У Харкові чути вибухи”, – Терехов

У Харкові пролунало щонайменше три вибухи. Вони пролунали близько 1:30, коли в регіоні було оголошена повітряна тривога.

«У Харкові чути вибухи», – написав мер міста Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 01:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунало щонайменше три вибухи. Вони пролунали близько 1:30, коли в регіоні було оголошена повітряна тривога.".