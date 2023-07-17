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Цель врага — разгром ВСУ у Купянска и продолжение наступления вглубь — Сырский

Происшествия 20:09   17.07.2023
Елена Нагорная
Цель врага — разгром ВСУ у Купянска и продолжение наступления вглубь — Сырский Фото: Military Media Center

Армия РФ перешла в наступление на Купянском направлении, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

По его словам, враг поставил перед собой цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление вглубь наших боевых порядков.

Оперативную обстановку на Восточном направлении Сырский называет сложной.

«В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов», — отметил он.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 20:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ перешла в наступление на Купянском направлении, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center. ".