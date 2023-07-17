Цель врага — разгром ВСУ у Купянска и продолжение наступления вглубь — Сырский

Армия РФ перешла в наступление на Купянском направлении, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

По его словам, враг поставил перед собой цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление вглубь наших боевых порядков.

Оперативную обстановку на Восточном направлении Сырский называет сложной.

«В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов», — отметил он.