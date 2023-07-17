Цель врага — разгром ВСУ у Купянска и продолжение наступления вглубь — Сырский
Фото: Military Media Center
Армия РФ перешла в наступление на Купянском направлении, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.
По его словам, враг поставил перед собой цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление вглубь наших боевых порядков.
Оперативную обстановку на Восточном направлении Сырский называет сложной.
«В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов», — отметил он.
Читайте также: Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении – Маляр
Новости по теме:
Вы читали новость: «Цель врага — разгром ВСУ у Купянска и продолжение наступления вглубь — Сырский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 20:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ перешла в наступление на Купянском направлении, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center. ".